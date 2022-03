Storing Ziggo is 'tijdrovende klus', duurt zeker nog tot zondagochtend

De storing bij Ziggo duurt nog de hele avond, nacht en zeker een deel van de ochtend. Amsterdammers in meerdere stadsdelen, waaronder Zuid, Oost en West, hebben sinds gisteren geen televisie en internet, of alleen geen televisie. De provider laat weten dat er zes glasvezelkabels kapot zijn gegaan en dat het ingewikkeld is om die kabels snel te repareren.