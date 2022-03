Stad NL V Russische bemanning vast op de Amsterdamse haven: "Ze hebben het heel moeilijk"

Tientallen Russische zeelieden zitten al bijna vier maanden vast in het Westelijk Havengebied. Hun schip de Grumant kwam eind november binnenvaren, maar ligt nu nog steeds aan de ketting in de Suezhaven. Het schip wordt gerepareerd en er schijnen financiële problemen te zijn.

Ook de bemanning merkt de gevolgen van de oorlog in Oekraïne: door de wereldwijde sancties tegen Rusland werken de bankpassen niet meer en is er gedoe met het salaris. Vanuit het Zeemanshuis kan je de Grumant zien liggen. Op het dek is nauwelijks beweging te zien. Het Zeemanshuis is een plek waar zeelieden een borrel kunnen halen, een potje biljart kunnen spelen, of gewoon een praatje kunnen maken. "Maar de gratis wifi is eigenlijk de belangrijkste attractie", zegt havendominee Leon Rasser lachend.

Het Zeemanshuis.

Rasser gaat aan boord van bezoekende schepen, of spreekt met de matrozen in het Zeemanshuis zelf. "Ik ben verantwoordelijk voor het geestelijk welzijn, voor hoe de mensen zich voelen. Ik ben getraind om te luisteren. En dat doet een mens vaak goed, als er naar ze wordt geluisterd." We spreken de dominee trouwens in een leeg Zeemanshuis. De paar Russen die wél zijn gekomen wachten buiten tot we weg zijn. Ze willen niet gefilmd worden. Volgens Rasser zijn ze bang om de verkeerde dingen te zeggen. "Ze schamen zich een beetje voor wat er gebeurt namens hun land. En omdat ze voor een Russische rederij werken mogen ze niet hardop zeggen dat ze niet achter de oorlog staan."

De Grumant in de Suezhaven.

Het Russische schip kwam Amsterdam binnenvaren ver voordat de oorlog in Oekraïne begon. Maar ook de bemanning van de Grumant voelt de gevolgen van de sancties tegen hun moederland. Volgens Rasser hebben ze het heel erg moeilijk. "Dan doen bijvoorbeeld hun bankpassen het niet meer. Of hebben ze moeite om het salaris thuis te krijgen." Telefoonkaarten De Amsterdamse haven probeert de Russen zoveel mogelijk te helpen zegt Jordy Husslage, hoofd Operatie Port of Amsterdam. "Zo hebben we gezien dat er vooral behoefte is om naar huis te bellen, maar dat gaat soms niet omdat hun telefoonnummers niet meer werken. Dus hebben wij simkaarten aangeschaft en die delen we uit." Volgens Husslage is er na 24 februari - de dag dat de Rusland Oekraïne binnenviel- pas één schip varend onder de Russische vlag binnengekomen. Vorig jaar deden zo'n dertig Russische schepen Amsterdam aan. Niet aan de orde Schepen uit Rusland de toegang weigeren doet de Amsterdamse haven volgens Husslage voorlopig nog niet. "Wij volgen het Europese beleid. Als de Europese Unie zou besluiten de schepen niet meer toe te staan - zoals dat bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk is gebeurd - dan gaan wij dat volgen. Maar dat is nog niet aan de orde."

Er komen natuurlijk nog genoeg schepen binnen die dan misschien niet Russisch zijn, maar wel Russen aan boord hebben. Het is een zeevarend volkje. Dat zijn de Oekraïners trouwens ook. Het is dus heel normaal dat Russen en Oekraïners maandenlang samen op een schip moeten werken en leven. Havendominee Rasser was afgelopen week nog op zo'n schip. "De ene helft uit Oekraïne, de andere helft uit Rusland. Door de bank genomen zie je dat het wel goed gaat. Je ziet over het algemeen dat ze zich willen distantiëren van wat er politiek allemaal gebeurt."

Dat zijn ook de geluiden die Husslage hoort. "Het is vrij tam aan boord. Er wordt eigenlijk niet over politiek gesproken. Er is geen ruzie, maar het onderwerp wordt wel vermeden." Ook deze tijdelijke bezoekers worden door de haven zoveel mogelijk geholpen, zoals met simkaarten om het thuisfront te kunnen bellen. Alle schepen die Amsterdam aandoen willen zo snel mogelijk laden of lossen en dan weer weg. Een schip dat vaart verdient geld, een schip dat in de haven ligt verliest geld. Wat dat betreft doet de Grumant slechte zaken. En verveelt de bemanning zich dood, terwijl hun land in oorlog is. Even de stad bezoeken zit er volgen de havendominee ook niet in: "Ze gaan één of twee keer, dan is het geld op." Het is nog niet bekend wanneer de Grumant weer koers naar huis kan zetten.