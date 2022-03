Chang duikt in Amsterdam en Hong Kong in de wereld van de Kantonese opera: "Heeft te maken met levenservaring"

In de 5-delige documentaire CHANG gaat Chang Ju Cheung in Amsterdam én Hong Kong op zoek naar de vergankelijkheid of juist onsterfelijkheid van verschillende onderdelen uit de Chinese cultuur. In deze tweede aflevering ontdekt hij de Kantonese opera in beide wereldsteden.

De Kantonese opera is één van de vele vormen van Chinese opera. De Kantonese variant is erg populair in Hong Kong. Chang kwam zelf op 7-jarige leeftijd voor het eerst in Hong Kong in aanraking met deze muziek. Maar hoe zit het met de populariteit van de Kantonese opera onder Chinezen in Nederland? Om daar achter te komen gaat Chang in Amsterdam langs bij Stichting Tien Yan, een organisatie die zich inzet voor Chinese ouderen in Nederland. De stichting organiseert wekelijks activiteiten. Vandaag staat er Kantonese opera karaoke op de planning. Mei Mei Ang-Tan is één van de bestuursleden van de stichting. "Kantonese opera is voor de ouderen zoals kunst. Ze kunnen alles meezingen. Het maakt de ouderen echt gelukkig en dat maakt mij weer gelukkig", vertelt ze.

Chang bezoekt daarnaast ook Kim Cheung van de stichting Chinese Opera Nishang. Maandelijks wordt er bij de stichting Kantonese opera gespeeld. Volgens Kim Cheung zit het succes van Kantonese opera vooral in het verhaal. "Het gaat bij de opera meestal om het verhaal dat verteld wordt. Er zit veel emotie in de zang en je kan de nummers verhalend vertellen en uitbeelden, dan is er ook ruimte voor mooi haar en kleding." Kim Cheung is van mening dat de traditie vooral populair is onder oudere Chinezen in Nederland. "Voor Kantonese opera moet je de Chinese taal echt goed kennen en kunnen begrijpen, het zijn vrij formele zinnen en woorden die in de opera gebruikt worden. Kinderen die hier in Nederland geboren zijn kennen de taal over het algemeen minder goed", legt Cheung uit.

Chang zet zijn zoektocht naar de traditie van de Kantonese opera voort in Hong Kong, Zijn er daar wél jongeren onder wie de traditie populair is? Om hier achter te komen bezoekt Chang in Hong Kong de Kantonese opera actrices: Dianna Tse en Ho-Yau Wong. Ook probeert Chang zelf de belangrijkste elementen uit de Kantonese opera onder de knie te krijgen. Samen met de actrices oefent hij zang, voordracht en vechtkunst. De actrices geven aan dat ze er in ieder geval alles aan doen om de traditie niet verloren te laten gaan. "Ik hoop dat de Kantonese opera in al zijn rijkdom blijft bestaan, ook in de toekomst. Deze kunstvorm mag niet verloren gaan, want hij is uniek voor ons als Kantonezen. Het is een Hongkongse kunstvorm", aldus Ho-Yau Wong.

