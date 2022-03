Van Gaal raadt Ten Hag af om naar Manchester United te gaan: "Niet naar commerciële club"

De geruchten gaan al weken rond en de eerste gesprekken zouden inmiddels al zijn gevoerd, Ajax-trainer Erik ten Hag vertrekt na dit seizoen mogelijk naar Manchester United. Bondscoach Louis van Gaal, die daar zelf trainer is geweest, raadt het Ten Hag af om naar de club te gaan. Dit omdat Manchester United volgens de bondscoach een commerciële club is, en geen voetbalclub.

Op de persconferentie in aanloop naar het duel tussen Oranje en Duitsland op dinsdagavond in de Arena kreeg Van Gaal de vraag of Ten Hag een goede trainer voor Manchester United zou zijn. Volgens de bondscoach is Ten Hag "een geweldige coach", maar hij weet niet zeker of hij naar de huidige nummer zes van de Engelse Premier League moet verkassen.

"Manchester United is een commerciële club en dat zijn moeilijke keuzes voor een coach. Je kunt beter naar een voetbalclub gaan. Ik ga zijn carrière niet begeleiden, dan belt hij me zelf maar. Maar hij moet kiezen voor een voetbalclub, niet voor een commerciële club", aldus Van Gaal.