Maanden wachten op rij-examen: "De eerstvolgende optie is 15 augustus"

Voor rijschoolhouders en hun leerlingen een lastige situatie. Het inplannen van het afrijden vraagt momenteel veel meer tijdmanagement dan dat het voorheen deed. "Voor leerlingen die voor het eerst willen afrijden is de eerstvolgende optie 15 augustus en voor de zakkers ligt dat ergens midden juli", vertelt rij-instructeur Emre Ekinci.

Inzet CBR

Mustapha Ait Boubker van Rijschool 5-Skills geeft aan dat hij wel de wil bij het CBR ziet om de huidige situatie te verbeteren: "Normaliter is het 8 examens per dag en dat is verruimd. Dus ze doen hun best daarin, want ook de zaterdagen zijn geopend." Hierdoor hoopt het CBR dat de wachttijd wordt verkort, maar de grootste focus ligt op het aannemen van nieuwe examinatoren.

"Voor Amsterdam heb ik er drie nieuwe bij", aldus Mark de Jong, examenmanager CBR Amsterdam. "Er moeten nog meer mensen bijkomen, maar het is een krappe arbeidsmarkt. Dus het is lastig om mensen te vinden en we willen niet inboeten op ons selectieproces, want het gaat wel om verkeersveiligheid."