Tweede aanhouding voor beschietingen woning Oossaander Hoop

De politie heeft vanmorgen een man opgepakt vanwege de twee beschietingen van een woning aan de Oossaander Hoop in Noord. Anderhalve maand geleden werd er ook al iemand opgepakt .

Op zaterdag 16 januari rond 01.00 uur werd de woning voor de eerste keer beschoten. Vier dagen later op donderdag 20 januari was het voor de tweede keer raak. Buurtbewoners vroegen daarna om maatregelen en de gemeente stelde cameratoezicht in.

De vanochtend opgepakte verdachte is overgebracht naar een cellencomplex en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De politie wil daarom niet meer informatie over de zaak geven.