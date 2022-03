Misdaad NL V Beelden: man tegen zijn hoofd geslagen en geschopt op drukke markt Nieuw-West

Een mishandeling op klaarlichte dag in Nieuw-West in december van het afgelopen jaar. Op een drukke markt slaan en schoppen twee mannen een andere man tegen zijn hoofd. In Bureau 020 deze week de beelden van de mishandeling.

Het slachtoffer loopt op maandag 20 december rond 16.15 uur in zijn eentje over de Burgemeester De Vlugtlaan, waar het redelijk druk is. Twee mannen komen hem uit de richting van de Burgemeester Eliasstraat tegemoet lopen. Hij herkent een van de twee mannen. Het slachtoffer heeft eerder een conflict met de man gehad, maar wie de man is weet hij niet precies. Dreigend gesprek Het slachtoffer schrikt als hij de man ziet en kijkt snel nog even om, dan blijkt dat de man die hij herkent dat ook doet. Het slachtoffer denkt dat hij de man wat hoort zeggen en daarom loopt hij naar de 2 mannen toe. Zij hebben zich inmiddels ook omgedraaid en blijven stilstaan, terwijl ze wachten op het slachtoffer. Er ontstaat een gesprek tussen de drie mannen, dat al direct dreigend op het slachtoffer overkomt en de situatie wordt al snel gewelddadig. De tweede verdachte lijkt het slachtoffer te gaan filmen met zijn telefoon, maar dat wil het slachtoffer niet. Hij houdt daarom zijn hand voor de telefoon.

Tegen hoofd en bovenlichaam getrapt Dan pakt de eerste verdachte het slachtoffer hardhandig vast en de tweede verdachte pakt hem bij zijn keel. Allebei de verdachten beginnen het slachtoffer vervolgens in zijn gezicht te slaan. Het slachtoffer valt daardoor op de grond. Als hij daar ligt trapt de tweede verdachte hem tegen zijn hoofd. De ander schopt hem tegen zijn bovenlichaam. Een paar omstanders grijpen in en de verdachten lopen weg in de richting van het Sape Kuiperplantsoen terwijl het slachtoffer beduusd opkrabbelt.



"Het slachtoffer raakt lichamelijk gezien niet ernstig gewond, maar dat maakt de hele zaak niet minder heftig", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "De recherche onderzoekt waarom deze twee mannen het slachtoffer op klaarlichte dag in een drukke straat zo mishandeld hebben. Weet u wie de verdachten op de beelden zijn of heeft u informatie over de toedracht van deze zaak, dan komen wij heel graag met u in contact."