Aanvragen paspoorten en rijbewijzen duurt veel langer dan normaal

Op de website van de gemeente is ook te zien dat Amsterdammers in de meeste stadsdelen, op West en Zuidoost na, pas begin mei terecht kunnen. "Gemeente gebeld... Ze weten nog niet wanneer balies weer vrije inloop gaan worden... ai", liet iemand weten. "Ik denk dat dit best wel eens binnenkort een serieus probleem kan worden voor mensen die op pad willen, met name met de voorjaarsvakantie."

Erg druk

"Het klopt dat het momenteel erg druk is", zegt de woordvoerder. "In deze tijd van het jaar zien we altijd een piek vanwege de meivakantie en de zomervakantie. Normaal kunnen we daar echter beter op anticiperen."

Ze zegt dat er verschillende redenen voor zijn. Zo zou er nog steeds een beperkte bezetting zijn 'door de naweeën van coronagevallen en de griepepidemie'. Verder is een deel van de medewerkers vrij gemaakt voor registratie van Oekraïense vluchtelingen op de opvanglocatie op het Centraal Station. Ook wordt Stadsloket Zuid ingericht om vluchtelingen in te schrijven in de BRP (Basisregistratie Personen) en is dat dus gesloten voor normale werkzaamheden.

Extra kosten

Tot slot zijn er in april een aantal feestdagen, waardoor er minder ruimte is om afspraken te plannen. "Amsterdammers kunnen bellen met 14 020 als ze een spoedaanvraag willen doen", zegt de woordvoerder. "Daar zijn wel extra kosten aan verbonden."

De gemeente hoopt rond mei terug te zijn in de normale situatie, maar dat is wel afhankelijk van hoe het gaat met de instroom van Oekraïners.