Herinrichting kruispunt Ceintuurbaan/Amsteldijk: "Als het een paar gebroken benen scheelt, is dat mooi meegenomen"

Er wordt tot en met 22 mei aan de kruising tussen de Amsteldijk en de Ceintuurbaan gewerkt, om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het gebied wordt heringericht. Zo komt er ruimte voor fietsers, de wegmarkeringen worden opnieuw aangebracht en het asfalt wordt vernieuwd. De makers van het AT5 programma Het Verkeer nemen een kijkje bij de werkzaamheden.

AT5

De kruising tussen de Ceintuurbaan en de Amsteldijk is een drukke plek waar (bak)fietsen, scooters en auto's samen komen. Omgevingsmanager Hugo van de Wijgert vertelt waarom de herinrichting nodig is. "De stroom aan fietsers van oost naar west is op dit punt gigantisch. Ook hebben we hier het Amstelhuis met ouderen. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat het hier veilig wordt."

De werkzaamheden op de kruising Amsteldijk-Ceintuurbaan

De herinrichting is omvangrijk. "We vergroten hier de opstelvakken voor fietsers en we verbreden de oversteken en fietspaden zodat het veiliger wordt voor fietsers. Volgens van de Wijgert zijn de fietsers wel een uitdaging. "Zij pakken meestal de snelste weg, dus we moeten extra maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat fietsers niet meer over de stoep rijden." Zo zijn er tijdens de werkzaamheden al hekken geplaatst bij het nabijgelegen kinderdagverbijf.

Quote "Ik werd maandagochtend wakker en in één keer lag de hele straat open." een buurtbewoner

Het Verkeer spreekt ook verschillende omwonenden over de werkzaamheden. "Ik werd maandagochtend wakker en in één keer lag de hele straat open, maar er komt wel iets nieuws voor terug," vertelt één van hen. "Als het een paar gebroken benen scheelt, is dat mooi meegenomen", aldus een voorbijganger die doelt op de fietsers die dagelijks in grote getalen van het kruispunt gebruik maken. Voor een andere buurtbewoner blijft het een missie om de kruising zonder kleerscheuren over te steken. "Wat ik hier lastig vind, is dat ze alle stoplichten tegelijk hebben afgesteld. Dus fietsers komen van links en van rechts, overal langs je heen. Veel fietsers houden zich ook niet aan de regels. Maar aan de andere kant, ik ben zelf ook niet altijd zo braaf."

Omleidingen voor auto's en fietsers Aan de kant van de Ceintuurbaan is tot en met 29 april geen auto- en fietsverkeer mogelijk. Fietsers worden omgeleid via omliggende straten en voor auto's geldt een omleiding via de Van Woustraat. Vanaf 2 tot en met 19 mei wordt de oostelijke kant van de kruising aangepakt, aan de kant van de Amstelbrug. Voor auto's geldt dan een omleiding. Ook is de Amstelbrug in die periode tijdelijk (tot en met 8 mei) afgesloten voor fietsers. In de laatste fase, van 20 tot en met 23 mei, wordt er geasfalteerd en is het hele kruispunt gestremd.