Marktkantine wil verlenging huurcontract: "Waardig afscheidsfeest kan pas in december"

Maar de projectontwikkelaar, het consortium VolkerWessels Vastgoed en Ballast Nedam Development, laat in een reactie weten dat een nieuw huurcontract de huidige planning zou doorkruisen. "Er is afgesproken dat op 1 juli het pand leeg wordt opgeleverd. Het proces start naar verwachting direct na de oplevering", laat een woordvoerder weten.

Anceaux ziet dat anders. "Hij heeft nog geeneens een vergunning aangevraagd. Dat moet door allerlei procedures heen. Mensen die er verstand van hebben, hebben gezegd dat het nooit gaat lukken om begin volgend jaar te gaan bouwen. Op zijn vroegst pas in september 2023."

Ook voor liefhebbers valt de mogelijke sluiting in de zomer zwaar. "Ik heb nog niet nagedacht over een leven zonder Marktkantine", vertelt Julia Karsemeijer. Zij is vier jaar geleden begonnen als ambassadeur voor de club en is een petitie gestart voor het behoud van de club. "Het voorstel zou zijn dat de gemeente gaat erkennen dat de Marktkantine een hele belangrijke functie heeft in de nachtcultuur en dat zij het pand dan aanmerken als gemeentelijk monument." Volgens Julia zou dat ervoor kunnen zorgen dat het pand geluidsdicht gemaakt wordt en verder kan als club. "Of als een nieuwe functie voor de nieuwe woonwijk, een restaurant of iets dergelijks."De gemeente heeft laten weten dat ze samen met de club kijken naar de mogelijkheden. Op dit moment is er nog geen zicht op een mogelijke nieuwe locatie. Of de club nog wel verder gaat zonder dit pand? "Het is het streven, maar nog niet zeker", concludeert Anceaux.