Schotse crimineel schuldig bevonden in moordzaak Martin Kok

Christopher Hughes, een 33-jarige schot, is schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de moord op misdaadblogger Martin Kok . Kok werd in 2016 doodgeschoten op de parkeerplaats van een seksclub in Laren.

Hughes lokte Kok op 8 december 2016 in de val. De misdaadblogger en zelf ex-crimineel zou een afspraak hebben gehad met Hughes in een hotel, na de afspraak liepen de twee naar buiten en probeerde twee andere mannen Kok dood te schieten. Het pistool ging niet af en Kok liep onwetend door.

Diezelfde avond gaan Kok en Hughes samen naar seksclub Boccaccio in Laren. Als ze daar naar buiten komen, gaan ze beide naar hun eigen auto. Het tweetal van eerder op de dag kwam weer tevoorschijn en schoot Kok dood met acht kogels.

Bom onder de auto

Tijdens de zomer voor Kok werd vermoord werd er ook al een bom onder zijn auto geplaatst, de bom werd ontdekt toen Kok bij de auto terugkwam na een avond in een restaurant. Een jaar daarvoor werden zijn huis en zijn auto beschoten.

Hughes is naast de betrokkenheid bij de moord op Kok ook schuldig bevonden aan betrokkenheid bij een misdaadorganisatie. In januari 2020 werd Hughes in een hotel in Turijn aangehouden. Welke straf Hughes krijgt voor zijn daden krijgt hij volgende maand te horen.