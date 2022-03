Vanavond code geel wegens sneeuw en gladheid

Hoewel het vanmorgen nog meevalt met de sneeuw in Noord-Holland, kunnen we laat in de middag en vanavond een vijf tot tien centimeter dikke laag sneeuw verwachten, voorspelt NH Nieuws weerman Jan Visser.

Vandaag valt bij ons de eerste neerslag sinds lange tijd. Vanochtend valt er vooral regen en sneeuw in het binnenland, in Noord Holland is er af en toe een bui. Vanaf het begin van de middag kunnen winterse buien op de Waddeneilanden al voor plaatselijke gladheid zorgen.

Later in de middag trekt de sneeuwval over het noordoosten. In de avond breiden de sneeuw en gladheid zich uit over de rest van het land. Ook staat vanavond een krachtige wind vanuit het noord - noord-oosten.

In de nacht van donderdag op vrijdag daalt de temperatuur tot rond of net onder het vriespunt, meldt Weeronline. Vrijdag kan in de ochtend in het zuiden nog wat (natte) sneeuw vallen. In de nacht van zaterdag klaart het geleidelijk op.

Morgen

Volgens Visser is het weer morgen weer compleet anders. Het blijft heel koud, maar de sneeuw verdwijnt en het klaart weer wat op. Later vanmiddag/snachts daalt temperatuur tot het vriespunt. Krachtige wind vanuit noorden/noord oosten.