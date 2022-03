Stad NL V De Straten bezoekt Rusland: “Zodra je je in een oorlog stort, heb je alleen maar verliezers”

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we aan het Rusland in het Centrum.

Quote “Ik ben gewoon een woordvoerder geworden van de Russische overheid” Mark

We zijn op bezoek bij de bewoners van Rusland, waar tot voor kort, gele stickers voor Oekraïne over het straatnaambordje waren geplakt. We ontmoeten Mark, student Russisch en manager van een Russisch restaurant. We praten met hem over zijn ervaringen van de toenemende Russofobie in zijn restaurant en hij legt ons uit hoe hij omgaat met boze telefoontjes en slechte recensies van mensen die nooit zijn komen eten: “Ik ben gewoon een woordvoerder geworden van de Russische overheid”.

Quote "De bedoeling is eigenlijk dat je helemaal niet naar Mars gaat" José

Verderop in de straat woont geschiedenisleraar José. Op zijn deur hangt een bordje waaruit blijkt dat we zijn aangekomen bij de ambassade van de planeet Mars. José neemt ons mee in dit filosofische idee: “De bedoeling is eigenlijk dat je helemaal niet naar Mars gaat”. Een verdieping hoger genieten we van het uitzicht en leert José ons over de geschiedenis van deze straat en de herkomst van de straatnaam.

Quote “De huur was 80 euro per maand, dus ik ging elke dag uiteten” Beer

Helemaal boven in het studentenhuis op de hoek van Rusland woont Beer. Hij is student natuurkunde, filosofie en Oost-Europa studies en alsof dat nog niet genoeg is heeft hij ook nog eens in Litouwen en Sint-Petersburg gewoond. Beer vertelt ons over het leven en de mensen in Rusland. Een van de voordelen van zijn tijd in Rusland waren de prijzen:“De huur was 80 euro per maand, dus ik ging elke dag uiteten”.