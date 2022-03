GVB verwacht minder vertragingen met ingang nieuwe metrodienstregeling

Vanaf maandag rijden metro's buiten de spits net zo vaak als in de spits, namelijk iedere tien minuten. Hierdoor rijdt de metro de gehele dag zes keer per uur (en op de Noord/Zuidlijn acht keer per uur). Door vaker in de daluren te rijden, zegt het GVB het reizen buiten de spits te willen stimuleren.

De dienstregeling, rijtijden en reisplanners zijn aangepast aan het recent ingevoerde metrobeveiligingssysteem CBTC. Dit nieuwe systeem zorgde de laatste maanden voor diverse grote storingen op het metrospoor. Volgens het GVB zijn veel van de problemen inmiddels door leverancier Alstom opgelost. Toch was er ook de afgelopen dagen nog sprake van rituitval door technische problemen.

De nieuwe dienstregeling moet ook zorgen voor een soepelere overstap op Van der Madeweg. "Idealiter komen de metro’s uit beide richtingen op hetzelfde moment aan op Van der Madeweg zodat reizigers snel kunnen overstappen. De nieuwe rijtijden zorgen ervoor dat reizigers de overstap ook echt kunnen maken. Daarnaast gaan we de komende tijd met langere metro’s rijden als het moet, en met kortere metro’s rijden als het kan", aldus GVB-vervoerkundige Arjan Kal.