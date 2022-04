Rust terug in het ziekenhuis: "Het plezier bij het personeel is terug"

Nu bijna alle coronamaatregelen zijn verdwenen, de besmettingen en ziekenhuisopnames dalen en de stad weer helemaal open is, lijkt corona langzaam uit de stad te verdwijnen. Toch moeten we niet te vroeg juichen volgens experts: "Het is helaas echt nog niet voorbij."

Susanne Heijmenberg is hoofdverpleegkundige van de IC bij het Amsterdam UMC en ziet de rust weer langzaam terugkeren. "Verpleegkundigen vinden het fijn dat er weer een normale IC is met een grote diversiteit aan patiënten, in plaats van alleen maar covidpatiënten. Er zijn tijden geweest dat er drie units volledig vol met covidpatiënten lagen en maar tien patiënten zonder covid. Nu is dat omgedraaid. We doen nu weer het werk waar we energie van krijgen."

Ook bij de virologen keert het gewone leven weer een beetje terug. "Je merkt dat de mensen nog wel echt aan het bijkomen zijn", vertelt viroloog en OMT-lid Menno de Jong. "We hebben heel hard gewerkt allemaal. Tijdens covid hebben we vaak de weekenden doorgewerkt, nu kan ik eindelijk weer lekker een boek lezen. En als viroloog heb ik weer eens tijd om aan al die andere virussen te denken, dat is ook fijn."

Toch wil GGD-arts Ashis Brahma benadrukken dat het virus nog niet weg is. "Er zijn in Nederland nog 20.000 besmettingen per dag, dus we moeten echt waakzaam blijven."