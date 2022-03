Mantelzorgers van naasten met dementie in de watten gelegd: "We cijferen onszelf vaak weg"

Speciaal voor mantelzorgers die naasten verzorgen met dementie organiseerde KPN samen met Alzheimer Nederland een lunch op een bijzondere locatie: de Johan Cruijff Arena. Uit onderzoek blijkt dat met name deze mantelzorgers vaker eenzaam zijn omdat de verzorging dusdanig veel tijd en energie vergt dat het sociale leven er onder lijdt.

AT5

Zo'n 8500 Amsterdammers lijden aan dementie. Vaak worden zij verzorgd door een naaste. En dat is een pittige taak: gemiddeld is een mantelzorger er zo'n veertig uur per week zoet mee. Bovendien blijkt de zorg andere aspecten in het leven van de mantelzorger te belasten: zo'n 64 procent geeft aan problemen te hebben om de verzorging te combineren met andere dagelijkse activiteiten.

Quote "Het is je partner niet meer, je krijgt er een kind bij" aanwezige mantelzorger

Naast dat de zorg veel tijd en energie kost, is er de emotionele impact. Je geliefde zien veranderen als gevolg van de dementie is vaak traumatisch. "Het is je partner niet meer", zo vertelt een aanwezige oudere dame die al jaren haar dementerende man onder haar hoede neemt. "Je hebt twee kinderen, maar je krijgt er eigenlijk een derde bij. Dat maakt het juist zo pijnlijk." Ook mantelzorger Marjolein van Baaren, die de zorg voor haar inmiddels overleden moeder voor haar rekening nam, kan daarover meepraten. "Mijn moeder werd agressief, ook verbaal", aldus Marjolein. "Dat is natuurlijk heel pijnlijk, ook al weet je dat ze het niet expres doet."

Mantelzorg vaak bron van stress Volgens Fred Cohen, voorzitter van Alzheimer Amsterdam komt het nogal eens voor dat mantelzorgers door de intense zorg niet toekomen aan het verwerken van hun emoties. "Doordat ze moeten handelen, komen ze vaak niet toe aan hun gevoelens", weet Cohen. "Maar uiteindelijk ontstaat er toch een soort spanning. We horen nogal eens dat een mantelzorger eerder overlijdt dan de partner. En dat komt door de stress."

Van die stress is vanmiddag heel even geen sprake. "Mantelzorgers hebben de neiging om zichzelf weg te cijferen", aldus Marjolein. "Dan is het heel fijn een keer in de watten gelegd te worden." Een andere kwiek ogende mantelzorger op leeftijd zegt zich helemaal thuis te voelen in de Johan Cruijff Arena. "Ik kwam hier altijd met Sensation White. Dat was fantastisch."