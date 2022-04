AT5 is 30 jaar en blikt terug met Merel Westrik & Hidde van Warmerdam

AT5 bestaat deze maand 30 jaar en daarom is het de hoogste tijd om terug te blikken op memorabele momenten met oud AT5-presentatoren. In deze aflevering Merel Westrik en Hidde van Warmerdam.

Met heel veel plezier kijken ze terug op hun werkzaamheden voor de stadszender. "Ik krijg meteen weer een warm gevoel als ik naar die plopkap kijk" zegt Westrik. De presentatoren zien elkaar nog steeds veel. "Nu alleen nog tijdens een etentje", zegt Van Warmerdam. "AT5 was by far de leukste tijd uit mijn carriére".

Van 2001 tot 2011 werkte Westrik als verslaggever, redacteur en presentator van onder andere het AT5 Nieuws en de Zwoele Stad. Van Warmerdam, van 2005 tot 2012 bij AT5, was naast presentator van het AT5 Nieuws ook de sportman van de zender. Hij was presentator van Studio Ajax en FC Godenzonen.

Veel Ajax was het voor Van Warmerdam. "Bij Ajax heb ik veel herinneringen, zoals dat ik met Bobby Haarms vlak voor zijn overlijden naar Ajax-Feyenoord ben geweest." Als hij de oude fragmenten terugkijkt, valt hem ineens iets op. "Dit was mijn enige jasje. Volgens mij is het halve archief van AT5 met dit jasje."

Slap lullen

Samen deden ze verslag van Sail 2010. "Als je het over slap lullen hebt, dan heb je het over Sail 2010", vertelt van Warmerdam. Ze schateren van het lachen als ze de fragmenten terug zien. "Wat waren we jong", zegt Westrik. Ze kan zich nog goed herinneren dat Van Warmerdam 'op zijn flikker' kreeg van het Schaapvaartmuseum omdat hij 'bootje' zei over een groot schip tijdens Sail. "Het is echt de allerleukste werktijd uit mijn leven."