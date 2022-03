Gijzelaar Apple Store en viertal dat zich verstopte in kast krijgen heldenspeld

De man die vorige maand werd gegijzeld in de Apple Store heeft van burgemeester Femke Halsema een heldenspeld gekregen. Ook vier personen die zich verstopte in een kast hebben de speld ontvangen.

Halsema schrijft op haar Instagram: "Bijzonder om vandaag hier in mijn werkkamer op de ambtswoning vijf hele speciale gasten te mogen ontvangen en te eren met een heldenspeld."

Gijzeling

Op dinsdagavond 22 februari vond er een gijzeling plaats in de Apple Store op het Leidseplein. Een gijzelnemer hield urenlang een klant onder schot in de winkel en eiste 200 miljoen aan cryptocurrency.

Rond 22.45 uur die avond kwam de gijzeling tot een einde, toen de gijzelaar het op een lopen zette. De gijzelnemer werd aangereden door een arrestatieteam en overleed later aan zijn verwondingen.

Heldendaad

De burgemeester noemt het ontsnappen van de gijzelaar een heldendaad. "Met gevaar voor eigen leven. Zijn heldendaad is ongelofelijk moedig, ook al ziet hij zichzelf niet als held."

Over de mensen die zich verstopte in een kast schrijft Halsema: "Moedig zijn ook de vier mensen die urenlang zich stil hebben gehouden in een kast en in angst hebben geleefd dat ze ontdekt zouden worden. Ondanks hun benarde situatie wisten zij belangrijke informatie over de gijzeling door te geven aan de politie."

De vijf personen die vandaag de heldenspeld kregen, hebben aangegeven anoniem te willen blijven.