(Natte) sneeuw in de stad: gemeente zet strooiwagens in

Volgens Weeronline zijn rond 19:30 uur de eerste sneeuwvlokken in de stad gevallen. Het sneeuwgebied breidt de komende uren uit over de hele randstad. Op veel plaatsen kan drie tot vijf centimeter vallen, maar een vrij krachtige wind veroorzaakt wel lokale verschillen en extra slecht zicht op de weg.

Een groot deel van de middag heeft het in de stad gemotregend. De regen is nu overgegaan in sneeuw en naar verwachting blijft de komende uren sneeuwen. In eerste instantie smelt de sneeuw grotendeels en blijft deze alleen op auto’s liggen. Daarna kan het gras in de parken wit kleuren en op een gegeven moment ook op de stoep en op wegen.

Vanwege mogelijke gladheid heeft het KNMI code geel afgekondigd. Vrijdag in de loop van de ochtend verdwijnt de gladheid.