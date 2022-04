Misdaad NL V Man overvallen en vastgebonden in woning in Zuidoost

Een man wordt in januari van dit jaar in zijn woning in Zuidoost door vier mannen overvallen, vastgebonden, bedreigd met een vuurwapen en bestolen. In het opsporingsprogramma Bureau 020 deze week aandacht voor de zaak.

Het slachtoffer bevindt zich op de avond van 31 januari rond 23.00 uur in zijn woning aan Gulden Kruis, als een onbekende man deze weet binnen te komen. Hij bindt het slachtoffer vervolgens vast. Hij verlaat de woning even en komt dan terug met een tweede man. Ze bedreigen het slachtoffer met een vuurwapen en dwingen hem zijn bankgegevens te geven. De tweede man gaat dan even weg, de man die als eerst binnen was, verricht enkele handelingen met de bank-app van het slachtoffer. Iets later komt de tweede verdachte terug met nóg twee mannen. Als ze klaar zijn vertrekken ze met z'n vieren. Ze zijn dan in het bezit van meerdere bankpassen en de telefoon van het slachtoffer.

Opgesloten Als de mannen vertrokken zijn kan het slachtoffer zich met moeite loskrijgen. Als hij daarna weg wil gaan om de politie te bellen merkt hij dat hij is opgesloten, maar hij kan de woning uiteindelijk via het raam verlaten en hulp halen bij de buren. "Lichamelijk gezien raakt het slachtoffer niet gewond", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Maar begrijpelijkerwijs heeft de overval wel een enorme impact op hem."



Op het moment dat de tweede verdachte even vertrekt, blijkt hij in de buurt van de woning geld op te nemen aan het Annie Romeinplein met de bankpassen van het slachtoffer. Als hij dat gedaan heeft gaat hij weer terug naar de woning. De eerste verdacht heeft een lichte tot licht getinte huidskleur, is rond de 1 meter 80 lang en wordt tussen de 25 en 30 jaar oud geschat. Ook verdachte nummer twee heeft een lichte tot licht getinte huidskleur, hij droeg een opvallend felblauw joggingpak.

Verdachte stoot zijn hoofd Met de derde verdachte gebeurt iets opvallends als hij de woning verlaat. Hij ziet de trap naar boven niet en stoot er keihaard tegenaan met zijn hoofd. Het kan zijn dat hij hier verwondingen aan heeft overgehouden die anderen in de dagen na die 31e januari zijn opgevallen. De vierde verdachte is een man met een fors postuur. "De recherche houdt er sterk rekening mee dat er meer mensen betrokken zijn geweest bij deze overval en doet uitgebreid onderzoek naar de rol van eventuele anderen", zegt Stor. "Informatie hierover is heel welkom bij ons en dat geldt natuurlijk ook voor informatie over die verdachten op de beelden."

Heeft u informatie voor de politie?

Bel dan met de opsporingstiplijn: 0800 6070 of Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000. Klik hier om andere zaken uit Bureau 020 terug te kijken.