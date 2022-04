Stad NL V AT5 is 30 jaar en blikt terug met Waldy van Geenen: "AT5 is van the people, een beetje volks"

AT5 bestaat deze maand 30 jaar en daarom is het de hoogste tijd om terug te blikken op memorabele momenten met oud AT5-presentatoren. In deze aflevering: Waldy van Geenen. Hij werkte bijna zeven jaar, tot eind 2019, voor AT5 en presenteerde onder andere de Zwoele Stad, het AT5 Nieuws en De Straten van Amsterdam.

"Ik zei het drie jaar geleden al bij mijn vertrek: als maker is AT5 een speeltuin geweest", blikt Van Geenen terug. "AT5 is buiten de ring, in Zuidoost, Nieuw-West en Noord, gewoon een soort CNN. Ik weet niet hoe het nu binnen de ring is, maar dat zijn Paroolfiguren. AT5 is echt van de mensen, een beetje volks, van the people, zo heb ik AT5 altijd gezien."

Van Geenen is misschien wel het meest bekend van de tientallen uitzendingen van De Straten van Amsterdam die hij presenteerde. "Met een script op pad bij De Straten... De stagiaires deden de voorbereiding en ik las het altijd wel. Ik bereidde eerlijk gezegd nooit iets voor. Ik keek op locatie pas wat voor types het waren." Het vertellen van onbekende verhalen uit de stad vond Van Geenen het mooist aan zijn AT5-tijd. "Het fijne aan AT5 was dat ik verhalen kon vertellen uit gemeenschappen die bij het grote publiek niet bekend zijn."