85-jarige man is 6000 euro armer na babbeltruc

Een 85-jarige man is in november van het afgelopen jaar slachtoffer geworden van een babbeltruc. Hij is bijna 6000 euro kwijt. In Bureau 020 deze week aandacht voor de zaak.

Het slachtoffer installeert daarop het programma AnyDesk op zijn computer. Ook volgt hij de andere instructies van de man aan de telefoon. Even later komt er iemand aan de deur, terwijl het slachtoffer nog aan de telefoon is. De man neemt de bankpas van het slachtoffer mee.

Als de zogenaamde medewerker weg is, belt het slachtoffer met zijn zoon. Die voelt direct dat er iets niet klopt en hij neemt contact op met de bank van zijn vader. Dan blijkt dat er in anderhalf uur tijd al bijna 6000 euro is verdwenen van de rekening van het slachtoffer.

Signalement

Van de man die aan de deur van het slachtoffer staat zijn geen beelden, hij wordt ongeveer 20 jaar geschat, had een normaal postuur en donker kort haar. Hij was ongeveer 1 meter 75 lang en droeg DHL-kleding. De mannen die gebruik maakten van de bankpas van het slachtoffer staan wel op beeld. Een van de twee is te zien bij pinautomaten aan het Osdorpplein en de Osdorper Ban. De tweede verdachte is te zien in een supermarkt aan het Osdorpplein. Op basis van de beelden is niet zeker te zeggen of het om een man of een vrouw gaat.



"In deze zaak willen we graag informatie over de verdachten", zegt Margareth Bannor van de politie Amsterdam. "Verder willen we u erop wijzen dat banken nooit zullen vragen om een programma te downloaden waardoor ze kunnen meekijken op uw scherm. We roepen dan ook op om nooit AnyDesk of een vergelijkbaar programma te downloaden als de bank daarom vraagt."