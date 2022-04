NS-storing houdt langer aan dan gedacht: vandaag rijden er geen treinen meer

De treinen van de NS lieten het vandaag afweten vanwege een grote technische storing . Zojuist werd bekendgemaakt dat er vandaag helemaal geen treinen meer zullen rijden. De storing is inmiddels verholpen, maar vanwege 'de nasleep is het niet mogelijk dat treinen weer gaan rijden', aldus de NS in een persbericht.

Veel reizigers strandde vandaag door de storing op stations of langs de weg wachtend op een taxi of familieleden die hen naar huis konden brengen. En voor de hoopvolle wachtende reiziger, werd het wachten ook steeds langer. Nu duidelijk is dat er vandaag helemaal geen treinen zullen rijden, zijn reizigers genoodzaakt andere reisalternatieven te vinden.

"Om betrouwbaar te kunnen opstarten, moeten systemen geüpdate worden en treinen op de juiste plaats worden gebracht. Dat vergt tijd. Voor onze reizigers is dit een ontzettend vervelend bericht", laat de NS via een persbericht weten.

NS biedt excuses aan

Tjalling Smit, lid Raad van Bestuur NS biedt reizigers excuses aan. "We realiseren ons heel goed dat we nu een enorm beroep doen op het begrip en zelfredzaamheid van de reiziger. Dat is niet wat onze reizigers van ons mogen verwachten en van ons gewend zijn."

De NS laat weten 'grondig onderzoek te doen naar de oorzaak', om dit voorval in de toekomst te kunnen voorkomen.