Minder inbraken en straatroven, maar verharding neemt toe: "Geweld wordt gebruikt als eerste middel"

Het totaal aantal geregistreerde misdrijven in de stad is in 2021 met 9% gedaald ten opzichte van 2020. Vooral woninginbraken en straatroven namen sterk af, met respectievelijk 30% en 25%. Het uitblijven van toeristen en de gevolgen van de coronacrisis worden als oorzaak genoemd. Het aantal overvallen bleef ten opzichte van het jaar ervoor gelijk.

In een brief van burgemeester Halsema aan de gemeenteraad noemt ze de drugsgerelateerde criminaliteit en daaraan verbonden ondermijning de grootste veiligheidsdreiging in Amsterdam. "Veel van het geweld in de georganiseerde misdaad is gerelateerd aan de drugshandel. Criminelen zijn de afgelopen jaren meedogenlozer geworden. Het meest recente voorbeeld is de aanslag op Peter R. de Vries in juli 2021."

"In de stad dwalen duizenden straatdealers rond. De massaliteit van de handel leidt vrijwel dagelijks tot wapengeweld, bedreigingen, aanslagen op personen, bedrijven en woningen", schrijft Halsema. De politie ziet niet alleen een verjonging, maar ook een verharding bij de jongeren waarmee zij in aanraking komen.

Tekort bij de politie

Ondanks de afname in criminaliteitscijfers, signaleert de politie een verharding in de maatschappij. De politie ziet een normverschuiving, waarbij geweld wordt gebruikt als een eerste middel in plaats van het laatste redmiddel. "Wapengebruik en -bezit onder jongeren komen nog te vaak voor. De beschikbaarheid van

vuurwapens in Amsterdamse wijken is zorgelijk, hoewel steekwapens momenteel meer gebruikt

worden", schrijft Halsema in de brief.

Voor de politie is het tekort aan capaciteit het grootste knelpunt en noemt de situatie zeer alarmerend. Vorig jaar kwam de politie in Amsterdam rond de 300 mensen tekort. De verwachting is dat de bezetting pas in 2025 weer op volledige sterkte zal zijn.

Toename demonstraties

Het aantal demonstraties nam vorig jaar toe en die demonstraties waren ook massaler dan in voorgaande jaren. In totaal werden meer dan 1500 demonstraties aangemeld. Vooral de demonstraties tegen de coronamaatregelen worden genoemd als een zichtbaar voorbeeld van maatschappelijke onrust.