Nieuwste technieken ingezet om kasteel te vinden: “We kunnen dwars door de bodem kijken”

Waar stond het verdwenen kasteel in Weesp? En hoe zag het er precies uit? Daar proberen archeologen de afgelopen maanden achter te komen. Want dát er eeuwen geleden een kasteel stond op een weiland in Weesp, is wel zeker. Voor de zoektocht zijn allerlei nieuwe technieken ingezet. Dus in plaats van graafwerk, modderlaarzen en kwastjes komen er nu magnetometers en drones aan te pas.

Muren tevoorschijn toveren

Het kasteel Huis ten Bosch werd in de 13de eeuw gebouwd in opdracht van Graaf Egbertus van Amstel, maar werd in 1672 door Franse troepen volledig verwoest. Nu, in 2022, moet duidelijk worden hoe het kasteel en het gebied eromheen er destijds precies uitzag. Uit het onderzoek met de magnetometer blijkt dat er een minstens één gracht was en komen er contouren van een toren naar voren. Archeoloog Ranjith Jayasena van de gemeente Amsterdam is onder de indruk: “Het blijft heel bijzonder hoe je als het ware dwars door de bodem heen kan kijken en zo de muren van het kasteel tevoorschijn kan toveren.”

Om de plattegrond nog beter in te kunnen vullen wordt er een aantal weken later ook onderzoek gedaan met een drone en een smalle boor. Jayasena: “Door alles met elkaar te vergelijken krijg je een completer beeld. We zien bijvoorbeeld nog een andere zone waarvan we nu denken: Zou dat een tweede gracht kunnen zijn?”