Kale & Kokkie missen het Ajax van eerste seizoenshelft: "Te veel spelers halen het niveau niet"

Kale & Kokkie zijn niet tevreden over de huidige vorm van Ajax de afgelopen weken. Weliswaar wint Ajax van FC Groningen, maar het spel is niet wat ze verwachten van Ajax. Ze missen het 'goede gevoel' bij Ajax. Daarnaast vinden ze dat het uit fluiten van Daley Blind niet altijd slecht is

"Het Ajax-voetbal is nu een beetje weg. Is nu gewoon knokken, zo halen steeds de puntjes wel binnen. Maar we hebben dit seizoen in het begin zo genoten van Ajax, ze speelden echt fantastisch en dat is nu echt weg", aldus Kokkie.

"Je hoort Davy Klaassen en Erik ten Hag over het fluiten tegen Blind. Er wordt gezegd dat je dat niet moet doen omdat hij een jonge van de club is. Maar één van de dingen die je als supporter kan doen om je ongenoegen bekend te maken is fluiten. Heeft niets te maken met het afbranden van een speler, maar gewoon het uiten van je frustratie."