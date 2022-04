Gemeente deelde in 2021 aanzienlijk minder boetes voor woonfraude uit

De gemeente heeft in 2021 veel minder boetes uitgedeeld voor woonfraude in vergelijking met de jaren daarvoor. Daarnaast heeft de gemeente 1399 woningen weer bewoonbaar weten te maken door illegaal verhuurde huizen aan te pakken.

In totaal deelde de gemeente in 2021 144 boetes uit ter waarde van 1.7 miljoen euro. Dat is een flinke daling in vergelijking met de twee jaren daarvoor, in 2020 ging het om 4.2 miljoen euro aan boetes en het jaar daarvoor zelfs om 8.5 miljoen euro.

Volgens wethouder Jakob Wedemeijer (Wonen) komt de daling door de vermindering van toeristenverhuur. Afgelopen jaar kwamen er 403 meldingen binnen over woningen die alleen werden gebruikt door vakantiegangers. In 2019 lag dat aantal nog op 1082. De grote factor voor die daling? De coronacrisis.

Woningen weer bewoonbaar gemaakt

De gemeente heeft 1399 woningen weer 'legaal bewoonbaar' weten te maken in 2021. Dat ligt in vergelijking met de jaren daarvoor op dezelfde lijn, 1307 in het jaar 2019 en 1400 in 2020. Huizen die worden gebruikt voor illegale onderhuur, het kweken van hennep, drugspanden, prostitutie of alleen voor vakantiehuur zijn aangepakt.