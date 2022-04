Amsterdammer veroordeeld tot twee jaar cel in Frans-Guyana voor cocaïnesmokkel

Een 38-jarige Amsterdammer is in Frans-Guyana, een buurland van Suriname, veroordeeld tot een celstraf van twee jaar voor het smokkelen van cocaïne.

Dat heeft een rechtbank in het plaatsje Iracoubo besloten, zo meldt de Frans-Guyaanse nieuwssite Franceguyane.fr. De taxi waar de man in zat werd vorige week bij een controlepost gestopt, tijdens de controle vond de politie in de koffer van de man 3.8 kilo cocaïne.

Naast de celstraf van twee jaar kreeg de Amsterdammer een boete van 3400 euro en mag hij de komende tien jaar ook niet op Frans grondgebied komen.