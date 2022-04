Burgemeester Halsema test positief op corona

Femke Halsema is positief getest op het coronavirus. De burgemeester werd vanmorgen wakker met licht-grieperige klachten en na een zelftest kwamen de twee streepjes tevoorschijn.

"Zij gaat vanaf nu in quarantaine"', laat een woordvoerder weten. "Haar medewerkers hebben contact gezocht met iedereen die zij de afgelopen dagen heeft ontmoet om hen te informeren over de positieve test. Als ze zich goed genoeg voelt, kan ze online vanuit huis verder werken."



Gisteren presenteerde de Amsterdamse driehoek in de Stopera nog de cijfers en trends op misdaadgebied van het afgelopen jaar.