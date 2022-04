Amsterdammer (38) verdacht van invoeren van cocaïne via Schiphol

De recherche kwam de man op het spoor naar aanleiding van versleutelde gesprekken uit Encrochat en SKY-telefoons. Uit die gesprekken bleek dat de Amsterdammer zich in 2020 vermoedelijk bezighield met de invoer van cocaïne via Schiphol. Bij het onderzoek in zijn woning zijn gegevensdragers en geld in beslag genomen.

De man zit vast. De recherche doet onder leiding van het Openbaar Ministerie verder onderzoek.