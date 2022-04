Inbraak bij bedrijf aan de Weesperstraat: dure laptops en tablets gestolen

Een nog onbekende man weet in juni van het afgelopen jaar een bedrijf in het centrum binnen te dringen. Hij neemt meerdere dure laptops en tablets mee. In Bureau 020 deze week beelden van de man.

Het is 11.00 uur op 12 juni. Een medewerkster komt aan bij het bedrijf aan de Weesperstraat. Op het moment dat ze naar binnenstapt, glipt er een man met haar mee naar binnen. Als de man binnen is, zien we dat hij onder meer probeert een gemeenschappelijke ruimte in te komen, dat hij een kort bezoekje brengt aan de keuken, en dat hij de postkamer binnen weet te komen.

Duizenden euro schade

Daar blijft de man een tijdje. Op de beelden is te zien dat hij in alle rust op zoek gaat naar waardevolle spullen. Zo opent hij meerdere enveloppen en pakketjes. In totaal blijft de man meer dan 20 minuten in de ruimte, voordat hij er weer vandoor gaat.



"Het lukt de verdachte om het pand te verlaten met meerdere laptops en tablets", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "De schade loopt in de duizenden euro's. Wij willen graag weten wie hiervoor verantwoordelijk is. Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie over deze zaak, neem dan contact met ons op."