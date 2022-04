Wordt dit het nieuwe 'ultiem Amsterdamse' fietsenrek?

De gemeente is op zoek naar het beste Amsterdamse fietsenrek en heeft er een gemaakt die, volgens eigen zeggen, in het genre 'ultiem' past, en is geplaatst op het Haarlemmerplein.

De zoektocht naar het het meest praktische rek begon met een test in West. Daar zijn verschillende rekken neergezet en aan de gebruikers is gevraagd wat ze de sterke en minder sterke punten vonden. Met de antwoorden en de kennis van de Fietsersbond is dit nieuwe rek ontworpen. Mochten de rekken ook goed bevallen op het Haarlemmerplein dan gaat de gemeente na de zomer op zoek naar een partij die de nieuwe rekken wil gaan produceren.

In het nieuwe rek is meer ruimte tussen de fietsen. Dat is handig voor fietsen met een kratje of een breed stuur. En omdat dit rek laag is, hoef je je fiets nauwelijks op te tillen om te parkeren.