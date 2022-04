De verschillen tussen wonen op het water in Amsterdam en Hong Kong in CHANG

In deze derde aflevering van CHANG gaat Chang Ju Cheung op zoek naar de verschillen tussen wonen op het water in Hong Kong en Amsterdam. Amsterdam is een echte waterstad. Woonboten zijn in Amsterdam dan ook een vertrouwd stadsgezicht. Het wonen op een woonboot heeft in Amsterdam vaak aanzien, er is zelf een drijvende woonwijk in de stad. Dit zal je niet snel zien in Hong Kong, waar mensen eerder noodgedwongen op het water wonen dan uit vrije wil.

AT5

Amsterdam is een waterstad. De stad is zelfs gebouwd op water, met woningen en gebouwen op houten palen. Ook liggen er zo'n 2500 woonboten in de stad. Helga en Theo van Wegen wonen al ruim dertig jaar op een woonboot in de Stadionbuurt. Chang bezoekt het stel om te ontdekken wat het wonen op een woonboot zo aantrekkelijk maakt. "Het wonen op het water is heel uniek. Je staat dichtbij de natuur, de eerste regendruppels in de ochtend ervaar je al. Je hoort het echt", vertelt Helga. Theo vult haar aan: "Het geeft vrijheid, een vrijstaande woning op het water midden in Amsterdam." Chang vraagt zich af hoe de toekomst van het wonen op water eruit gaat zien in de stad. "Ik denk steeds meer, zeker in Nederland. We hebben heel veel mensen en de grond is maar beperkt", aldus Helga.

De populariteit van het wonen op water is dus bekend in Amsterdam, maar hoe zit het met de populariteit onder de Chinese gemeenschap? Lily Tjon is van Chinese komaf en heeft in haar zoektocht naar een woning in Amsterdam de woonboot uitgesloten."Met alle eisen die we hebben kies je toch makkelijker voor een 'normaal' huis. Ik ben bijvoorbeeld zwanger, dus ruimte is belangrijk." Volgens Tjon zijn ruimte, gemak en isolatie de belangrijkste factoren voor Chinezen om niet op een woonboot te wonen. "Er is een Chinees gezegde, 落地生根. Dat betekent letterlijk, wortelen aan de grond. Chinezen vinden dan denk ik dat het veiliger en steviger is op het land."

Chang zet zijn zoektocht naar Chinezen op woonboten voort in Hong Kong. Hij bezoekt het voormalige vissersdorpje Tai O, een buitenwijk van Hong Hong. Er zijn hier veel woonboten en kleine huisje die gebouwd zijn op palen. Chang spreekt met twee voormalige zeevissers, Muk Chuen Leung en Loi-mun Wong. Vanuit hun werk als visser zijn ze altijd in het dorpje op het water blijven wonen. "We bouwden steigers steeds verder uit, tot het een een boot op palen met een dak werd. Goede boten gingen de zee op, de beschadigde boten gebruikte men voor onderdak en voor opslag van netten", vertelt Leung. De woningen werden op palen gebouwd zodat het zeewater de vloer niet zou aantasten.

Chang in het vissersdorpje Tai O, buiten Hong Kong

Vissers zoals Leung en Wong wonen al hun hele leven lang op het water in het vissersdorp. Loi-mun Wong kan zich een leven in een woning in de stad inmiddels dan ook niet meer voorstellen "Buiten op straat groet iedereen elkaar. We spelen mahjong met elkaar als tijdverdrijf. In de stad kun je alleen naar het park of de hele dag thuiszitten. Dat is best saai allemaal".