Geschoten en gestoken bij overval tabakswinkel Pieter Baststraat

De politie is op zoek naar getuigen van een gewelddadige overval op do 31/03 op een tabakszaak aan de Pieter Baststraat. De overval werd rond 22.30 uur gepleegd door 2 mannen. Info? Bel 0900-8844 of 0800-7000 (M.). Of vul het tipform. in; https://t.co/m8k0E9yAqF