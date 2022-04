Muziekliefhebbers opgelet: AT5 gaat concerten in De Roode Bioscoop uitzenden

De Roode Bioscoop aan het Haarlemmerplein is een klein en eigenzinnig theater met één missie: een plek zijn waar talent zich kan ontwikkelen en vrij kan experimenteren. In een van de afleveringen is Stan Vreeken met zijn band te zien. Het is de tweede keer dat hij dit theater muziek maakt. "De mensen zijn begaan en gedreven en het is geweldig om je in zo'n mooi, bijna monumentaal plekje te begeven."

Garageband

Al sinds jongs af aan maakt Stan muziek. "Toen ik vijftien was en nog op de middelbare school zat, maakte ik met mijn vrienden muziek in de garage van mijn ouders. De band heette Vorago. We waren behoorlijk serieus. We repeteerden wel drie keer in de week," lacht Stan. De zanger, 36 inmiddels, heeft een lange weg afgelegd van die garage tot nu. Zijn best beluisterde single op Spotify is al bijna 30.000 keer beluisterd.

"Mijn liedjes zijn een combinatie van soul en funk, waarbij de teksten vooral belangrijk zijn," vertelt Stan. "Soms schrijf ik over mijzelf en soms over dingen die ik grappig of ontroerend vind. Zo komt op 22 april mijn nieuwste single uit over de laatste Galapagos-schildpad: Lonely George.''

Alle sessies zijn online ook terug te kijken via het YouTubekanaal van Amarte Studios Concerts.