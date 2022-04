Valentina Tóth wint 35e editie Amsterdams Kleinkunst Festival: "Ik ga nu gewoon heel hard feesten"

In de Kleine Komedie vond dinsdagavond de 35e editie van het Amsterdams Kleinkunst Festival plaats. De drie finalisten, Valentina Tóth, Britt van Tooren en Collin Edson streden om de Wim Sonneveldprijs, die werd uitgereikt door de jury van het AKF. Met haar flamboyante optreden was het Valentina Tóth die de winst van zowel de juryprijs als de publieksprijs in de wacht sleepte.

Tóth wist jury en publiek te overtuigen met haar ode aan de hysterische vrouw. De jury noemde haar na afloop een ''fenomenaal performer die snel en goed tussen verschillende typetjes en nummers kan schakelen.'' Ook voor de andere finalisten, Collin Edson en Britt van Tooren, waren er lovende woorden: ''De artiesten hebben een ontwapende energie en getuigen van aanstekelijk spelplezier.''

AT5

Bezoekers gaven voorafgaand aan de optredens aan dat ze hoopten te kunnen lachen en dat is gelukt: ''Het was weer een goede finale'', zegt een bezoeker. ''Zo ongelooflijk goed, ik ben weer helemaal fan'', voegt een ander daaraan toe. Juryvoorzitter Vincent Wijlhuizen was ook enthousiast: ''Alle finalisten hebben er vanavond een schepje bovenop gedaan. Het dak ging eraf.''

Valentina Tóth

Quote ''Bij de bekendmaking was ik echt aan het sterven'' winnares valentina Tóth over haar zenuwen tijdens de avond

Grote winnares van de avond Valentina Tóth kon na de prijsuitreiking opgelucht ademhalen: ''Ik heb zeker kunnen genieten maar de zenuwen waren flink aanwezig. Zeker bij de bekendmaking was ik echt aan het sterven.'' Finalist Collin Edson, die van de jury de AKF Shaffy Cheque kreeg als aanmoedigingsprijs, beleefde ook een mooie avond: ''Het is een voorstelling die ik aan mijn overleden vader heb opgedragen. Dat ik dat hier in zijn naam kan en mag doen, dat vervult mij heel erg.''

Finalisten en juryvoorzitter Vincent Wijlhuizen tijdens de prijsuitreiking