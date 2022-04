Wethouder Van Doorninck ontkent dwarsbomen biomassadebat via appverkeer GroenLinks

Wethouder Duurzaamheid Marieke van Doorninck (GL) heeft in de Tijdelijke Algemene Raadscommissie gereageerd op vragen van de oppositie over het vrijgegeven appverkeer van de fractie van GroenLinks. Daaruit bleek dat de partij in de zomer van 2020 een debat over biomassa en windmolens wilde uitstellen tot na de zomer, wat de oppositie zou dwarsbomen. "Dat was niet het geval", verklaart de wethouder nu.

"Het appverkeer was in het kader van een raadsvergadering waarin het eerste deel over de Black Lives Matter-demonstratie ging op de Dam, waardoor we qua tijd in de knel kwamen. Dat gebeurt wel vaker, dus gingen we kijken wat technisch gezien doorgeschoven zou kunnen worden. Ik heb gecheckt of dat kon met dit debat en dat kon", reageert de wethouder op een vraag van JA21-raadslid Kevin Kreuger. Hij vroeg de wethouder om opheldering over de opmerking dat ze het 'leuk' zou vinden als het debat uitgesteld zou worden.

Appjes

In het appverkeer, dat is vrijgegeven na een wob-verzoek van actiegroep Windalarm, is te lezen dat GroenLinks-raadslid Jasper Groen voorstelt het debat door te schuiven. De Partij voor de Dieren zou volgens Groen 'helemaal los gaan over biomassa' en als het debat van de agenda zou worden gehaald zou hij 'zijn spreektijd voor de kat zijn kut hebben opgespaard'. Daarnaast appt het raadslid ook dat Kreuger zijn 'trollenleger' zou hebben klaargezet.

Wethouder Van Doorninck reageert op de appjes met: 'nou dan is dat alleen maar leuk'. Het debat werd uiteindelijk niet uitgesteld, iets wat Van Doorninck nu benadrukt: "Uitendelijk heeft de raad besloten dat de wensen en bedenkingen voor de Regionale Energiestrategie niet zijn doorgeschoven." Volgens haar gebeurt het wel vaker dat er kort appverkeer is binnen een partij over wat van belang is om besproken te worden en wat niet. "Dit keer ging dat direct via mij en ik heb gewoon een antwoord gegeven of dat in dit geval kon."

JA21-raadslid Kreuger verweet het de wethouder dat ze niet op de inhoud van de appjes inging. Ook CDA-raadslid Diederik Boomsma liet weten het kwalijk te vinden dat een wethouder samen met de fractie een debat zou proberen te blokkeren. "Ik wil toch wel horen van de wethouder hoe dat zit en hoe dat in het vervolg voorkomen zal worden."