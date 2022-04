Jongens vernielen invalidekarretje van Bert: "Fucking eikels"

Gerommel en een klap maakte de 61-jarige Bert Hamberg zondagnacht wakker. Zijn invalidekarretje, een Biro, geparkeerd op de Kromme Waal in de binnenstad was omgeduwd door een groep van vier jongens. Dit 'geintje' kost Bert tussen de 800 en 1000 euro. Hij heeft aangifte gedaan en hoopt dat door hier aandacht aan te geven dit soort taferelen stoppen. "Ik heb even flink staan schreeuwen", vertelt Bert. "Fucking eikels."

Op zijn 28e moest Berts rechterbeen geamputeerd worden. "Inmiddels heb ik een Biro", een klein wagentje waarin hij door de stad kan rijden. "Die is speciaal op mijn handicap aangepast, er zit bijvoorbeeld een extra pedaal in waardoor ik met mijn linkervoet gas kan geven. Zo kan ik me toch gewoon bewegen waar ik wil."

Na het geluid gingen Bert en zijn vrouw hun woonboot uit om te kijken wat er aan de hand was: "We liepen zo snel mogelijk, voor zo ver dat op een been en op krukken kan, naar het luik." Eenmaal in pyjama buiten, zagen ze Bert zijn Biro niet staan. "Ik dacht eerst dat 'ie gestolen was, maar hij bleek gekanteld te zijn."

De Biro is belangrijk voor Bert: "Fietsen zou kunnen, maar durf ik in de stad niet goed. Ik wil niet te afhankelijk zijn van mijn vrouw en mijn vrienden, dus dit is een perfecte oplossing." De vernieling geeft hem een onveilig gevoel. "Het maakt je kwetsbaar. Het voelt of er iemand door je bed heen loopt, alsof er wordt ingebroken in je privéleven."

Bert heeft de schade aan zijn karretje laten uitzoeken, het komt neer op een bedrag tussen de 800 en 1000 euro. Verzekerd is hij niet, want dat is volgens hem in Amsterdam veel te duur. "Een groot bedrag, maar het meest vervelende is dat mensen zich blijkbaar vrij voelen om je spullen te vernielen." Onder andere een zijspiegel is eraf, er zitten krassen op de Biro en de deur is helemaal kapot.

Aansprakelijk stellen

Ook Berts buren hoorden het gebeuren en kwamen naar buiten. "Ik stond erbij en ik keek ernaar, maar mijn buren hebben hem weer rechtop getild." De beveiligingscamera op het huis van zijn overburen hebben het voorval kunnen filmen. Aan de hand van die beelden heeft Bert aangifte gedaan bij de politie. "Absurd dat mensen dit in hun hoofd halen", zegt de buurman wiens camera's dit hebben gefilmd.

"Ik weet niet of een aangifte iets uitmaakt, maar ik probeer het toch." Bert heeft een duidelijk doel voor ogen: "Het liefst zou ik de jongens spreken en ze aansprakelijk stellen voor de schade." Hij vindt dat ze moeten nadenken dat zo'n vervoersmiddel voor iemand heel veel kan betekenen. "Ik zou ze in ieder geval een jaartje aan de krantenwijk willen hebben of iets."