Stad NL V Na tien jaar demonstreren tegen zwarte piet openen actievoerders tentoonstelling

De expositie 'Zwart Onder Ogen Komen' of 'Facing Blackness' is sinds deze week te zien in museum The Black Archives. De tentoonstelling over racisme laat verschillende karikaturale beelden van zwarte mensen zien – waaronder die van zwarte piet."We willen racisme op een toegankelijke manier in historische context plaatsen" vertelt mede-oprichter Mitchell Esajas.

"Dit is mijn autoruit. Total loss", vertelt Marvin Esajas als hij voor één van de museumstukken staat. De ruit werd ingeslagen toen hij samen met anderen vergaderde over protesten die ze wilden organiseren. Hij bewaarde het gebroken klas. Eventueel om ooit in het museum te hangen. "Ik dacht: misschien kan ik het ooit gebruiken als educatief materiaal. Nu kan ik ermee laten zien hoeveel geweld racisme in mensen oproept." De tentoonstelling zou eigenlijk in november al te zien zijn. Dan zou het tien jaar geleden zijn dat de Zwart-Piet-Is-Racisme-beweging groot werd. Door corona moest de opening echtre worden uitgesteld. Met filmpjes, lades die open en dicht kunnen, tekeningen en poppenhuizen wordt in museum The Black Archives het pijnlijke verleden duidelijk gemaakt. "We hopen op een toegankelijke manier informatie over het koloniale verleden mee te geven, zodat kinderen leren waar de stereotype beelden vandaan komen", zegt Mitchell Esajas. "En ook zodat zij die niet reproduceren naar elkaar toe."

Quote "De expositie is geen klap van koloniale beeldvorming of raciale taal. Je wordt geleidelijk meegenomen en ziet dat er ook dat er veel verzet is geweest" jessica de abreu, mede-oprichter

"Het gaat voor een deel over zwarte piet, maar we bekijken het in een bredere context", vervolgt Esajas. "We willen laten zien dat dat slechts één deel is van honderden karikaturale beelden van zwarte mensen." Jessica de Abreu, ook mede-oprichter van The Black Archives, wilde bij het samenstellen voorkomen dat er te veel racistisch beeldmateriaal tentoon zou worden gesteld. "De expositie is geen klap van koloniale beeldvorming of raciale taal. Je wordt geleidelijk meegenomen en ziet dat er ook dat er veel verzet is geweest. Ook door vrouwen bijvoorbeeld. Dat mag nog meer worden verteld." Suske en Wiske De expositie werd vandaag bezocht door een klas van het Berlage Lyceum. Volgens een paar leerlingen hebben ze al heel wat opgestoken van het bezoekje. "Dat schedels van zwarte mensen werden gemeten wist ik niet", zegt er één. "Dat Suske en Wiske ook racistisch was, wist ik ook niet", zegt een ander. "Dat lees ik ook, dus dat vind ik wel raar." De expositie is tot 23 december 2022 te zien in The Black Archives.