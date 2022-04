Speculeren over opvolger Ten Hag is al begonnen: "Arne Slot is topfavoriet"

Arne Slot, Louis van Gaal of toch Peter Bosz? Het is nog niet zeker dat Ajax-trainer Ten Hag écht gaat vertrekken naar de Engelse club Manchester United, maar het speculeren over zijn opvolger is al begonnen.

Verschillende media, waaronder de BBC en ESPN, melden dat een akkoord tussen de Nederlandse coach en de Engelse recordkampioen nabij is.

Arne Slot

Veel Ajax-fans die AT5 vandaag spreekt, zijn er al over uit, want Arno Slot wordt het meest genoemd als droomkandidaat. Maar ook worden Louis van Gaal en Peter Bosz gezien als vervangers. Slot zijn 'kapsel' is voor een Ajaxfan ook een belangrijke factor in het kiezen. "Na vier jaar Ten Hag is het denk ik de beste oplossing om er weer een kale man bij te halen".

Ten Hag

Ten Hag is sinds december 2017 trainer van Ajax, dat hem overnam van FC Utrecht. Onder zijn leiding speelde Ajax Europees weer een rol van betekenis, met het bereiken van de halve finales van de Champions League in het seizoen 2018/2019 als hoogtepunt. Verder leidde Ten Hag de club naar twee landstitels, twee KNVB-bekers en een Johan Cruijff Schaal.