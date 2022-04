Meerderheid raad wil dat Amsterdam gaat helpen bij wederopbouw Kiev

"De barmhartigheid van Amsterdammers is de afgelopen weken groot gebleken. Nu is ook de gemeente aan zet om onze Europese saamhorigheid te laten gelden en, waar wij kunnen, hulp te bieden en gehoor te geven aan de oproep van president Zelensky", laat PvdA-raadslid Lian Heinhuis weten.

Afgelopen week gaf Zelensky in de Tweede Kamer een speech. Daarin sprak hij onder andere over de wederopbouw van het land. Hij deed een oproep aan Nederland voor hulp na vertrek van de Russische invasie. De drie partijen willen dat Amsterdam ingaat op dit verzoek en andere Europese hoofdsteden gaat motiveren om te helpen.

Amsterdamse kennis delen

Volgens de partijen kan Amsterdam helpen door bijvoorbeeld kennis en ervaringen met Kiev te delen. "‘Laat Amsterdam haar kennis, ervaring en netwerk aanbieden aan Kiev en andere Oekraïense steden. Kiev mag weten dat Amsterdam klaar staat om te helpen", aldus Rob Hofland van D66.

Halsema reageert

"Amsterdam is uiteraard bereid om Oekraïne te helpen waar dat kan", reageert burgemeester Femke Halsema op de oproep van Zelensky. "Dat doen we ook al. Onder andere in de opvang van de duizenden Oekraïense vluchtelingen, maar ook als het gaat om financiële steun voor wederopbouw aan Oekraïense gemeenten via het VNG-fonds voor noodhulp, wederopbouw en vredesbevordering."

Ook aan de oproep van de drie partijen om andere Europese steden te motiveren geeft Halsema gehoor. "Ik zal contact zoeken met de andere Europese steden in ons netwerk om te kijken hoe we hier gezamenlijk gehoor aan kunnen geven."