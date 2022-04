Van Baerlestraat wordt vernieuwd: "Comfortabeler en veiliger fietsen"

Om de veiligheid van het verkeer op de Van Baerlestraat te verbeteren wordt de rijbaan, het fiets- en voetpad vervangen, vertelt omgevingsmanager Chris Seinen. "We hebben nu een fietspad van 1.50 meter breed, dat wordt zometeen rood asfalt van 2.10 meter breed. Dus als het goed is comfortabeler en veiliger fietsen."

De straat staat vol met verkeersregelaars, die het volgens Seinen erg druk hebben. "De fietsers manen tot voorzichtigheid is wel een uitdaging tijdens dit project. Het is een werkgebied, en als fietser moet je goed uitkijken." Ook de drukte na twee jaar corona is volgens een van de werkmannen duidelijk te merken. "Je ziet dat het nu een stuk drukker is. Wel fijn dat mensen er weer op uit gaan, maar dat geeft wel wat uitdaging in ons werk."