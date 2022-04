Lenteachtige temperaturen tijdens Paasweekend

Het is dit weekend nog even doorbijten, maar na maandag worden de temperaturen een stuk beter. Vandaag is het nog koud en nat en ook morgen is het fris, maar volgende week is de kans groot dat er zonder regenlaarzen en handschoenen naar paaseieren gezocht kan worden.

Ook in de dagen voor Pasen worden er lenteachtige temperaturen verwacht. Op maandag wordt het 7 tot 12 graden in de stad en blijft het droog. Daarna wordt het een stuk zachter en schijnt de zon. De maximale temperatuur ligt komende dinsdag op 19 graden, op woensdag op 18 graden en donderdag op 17 graden.

Tijdens de Paasdagen is er geen sprake van regenachtige dagen, meldt Weeronline. Volgende week zaterdag is de maximumtemperatuur 17 graden. Ook op Eerste Paasdag en Tweede Paasdag is het met maximum 16 graden zacht. Daarnaast blijft het naar verwachting droog en zal de zon zich geregeld laten zien.

Dit weekend is daar nog geen sprake van. Vandaag krijgen we in de stad te maken met winterse buien en wordt het 6 tot 8 graden. Morgen is het bewolkt, maar blijft het overwegend droog. De temperatuur schommelt tussen de 6 en 9 graden.