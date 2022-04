Boekenbal in teken van de eerste liefde: "Daar ben ik nog steeds verliefd op, maar hij niet op mij"

Een lange stoet schrijvers en BN'ers trok gisteravond weer voorbij op de rode loper voor het traditionele Boekenbal. Het decor was dit jaar wel anders dan voorgaande edities: het schrijversfeest moest uitwijken naar club Escape aan het Rembrandtplein omdat de Stadsschouwburg al bezet was.

Schrijver van het Boekenweekgeschenk Ilja Leonard Pfeijffer vreesde wel dat dat verschil zou maken: "Normaal gesproken in de Stadsschouwburg vestigen mensen de aandacht op zich door dronken van de trappen te vallen. Er worden hier waarschijnlijk andere manieren gevonden om aandacht te krijgen."

Het struinen over de trappen en dwalen door de gangen was er dit jaar dus niet bij, maar de dansvloer in club Escape zorgde toch voor een uitgelaten stemming. "Na twee jaar weer echt kunnen feesten is heel fijn", aldus Zaïre Krieger. "Ik had het stoffiger verwacht."

Eerste liefde

Het thema dit jaar was 'eerste liefde'. "Daar ben ik nog steeds een beetje verliefd op, maar die wordt maar niet verliefd op mij", vertrouwt Splinter Chabot ons toe op de rode loper. "Ik ga vanavond maar eens op zoek naar de eerste beantwoorde liefde."

"Ik ben met de mooiste vrouw van de avond", zegt Joost Prinsen even later als hij naar Noraly Beyer wijst, "dus slecht kan het niet gaan."