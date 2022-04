Zilveren Duim voor Henk die negen toeristen uit zinkend busje haalde

De 29-jarige Henk Cornelissen heeft de Zilveren Duim ontvangen voor zijn heldhaftige reddingsactie waarbij hij negen Poolse toeristen uit een zinkend busje haalde. Toen Henk vorige week zaterdag het busje zag zinken in de Prinsengracht dacht hij geen seconde na en sprong het koude water in.

Henk vertelde afgelopen dinsdag aan AT5/NH Amsterdam wat er vlak voor de reddingsactie gebeurde. "Ik hoorde een grote plons." Even zocht hij er niets achter, totdat zijn vriendin zich omdraaide en begon te gillen. De 29-jarige schakelde direct. "Ik rende er naartoe en toen ik aan de kade stond hoefde ik niet na te denken. Ik deed mijn jas uit en sprong het water in."

Daarna ging het snel, want de bus begon direct in het water te zakken. "Vier mensen waren op het raam aan het bonzen, maar ze kwamen er niet uit. Ik zag een jongen die met zijn elleboog het raam probeerde te breken en het lukte niet. Hij zat onder het bloed. Het was zo stressvol."

Als Henk op de zijkant van de auto staat, lukt het hem om de deur te openen. Op dat moment zonk de bus steeds sneller naar de bodem. "Het was kritisch dat iedereen snel er uit zou komen. Gelukkig kon iedereen over de stoelen heen klimmen en ontsnappen."

Uitzonderlijke prestatie

Met de hulp van de 29-jarige Amsterdammer zijn alle negen toeristen veilig uit het busje gehaald. "Een heldenactie. Daar waren alle hulpdiensten het over eens", aldus de Amsterdamse politie. "Daarom zetten de politie, brandweer en Amsterdamse reddingsbrigade hem gezamenlijk in het zonnetje."

De Zilveren Duim wordt door de politie uitgereikt aan Amsterdammers die een uitzonderlijke prestatie hebben verricht. In de meeste gevallen gaat dit om belangrijke hulpverlening aan mensen in nood.