Protest tegen de sloop van De Marktkantine: "Al die nachtclubs gaan de vernieling in"

"Trouw is al weg, De School is al weg, al die nachtclubs gaan de vernieling in." Een andere bezoeker werd emotioneel bij het denken aan de sloop: "Dit moet gewoon blijven bestaan, en het plezier moet ons niet worden afgepakt. Ze hebben genoeg ruimte om te bouwen. Hier blijven ze met hun handen vanaf."

De club wil een verlenging van het huurcontract tot december, zo'n 170 dagen. Die extra tijd is volgens eigenaar Eelko Anceaux echt nodig: 'We willen de Marktkantine op een goede manier afsluiten en dat is heel lastig nu we net weer open zijn na honderd weken coronasluiting. We hebben die 170 dagen echt nodig."

Project Marktkwartier

De Marktkantine moet wijken voor de bouw van een nieuwe woonwijk: het Marktkwartier. Er zullen 1700 nieuwe woningen worden gerealiseerd door projectontwikkelaars VolkerWessels vastgoed en Ballast Nedam Development. Dat het bestaan van de Marktkantine op de Jan van Galenstraat nummer 8 eindig was, wist de club al sinds de opening in 2014.

Een verlenging van het huurcontract zal er volgens de projectontwikkelaars niet komen: "Wij starten in juli een onderzoek naar de aanwezigheid van asbest. Als daaruit blijkt dat een asbestsanering nodig is, kan dit langer duren. Als we het onderzoek uitstellen dan komt mogelijk de start van de werkzaamheden later dit jaar in gevaar."