Man van de wedstrijd Blind blij met drie punten tegen Sparta: "Winnen het liefst met mooi voetbal"

Daley Blind was niet tevreden over het spel van Ajax, maar wel blij dat de drie punten in Amsterdam bleven. Ajax won zaterdagavond na een moeizame wedstrijd met 2-1 van Sparta Rotterdam.

"We gaven te snel de bal aan de tegenstander. We wilden veel te snel op zoek naar de beslissende pass, terwijl dat dan nog niet kon. Je brengt jezelf ook in de problemen door die 0-1 tegen te krijgen. In de tweede helft hadden we veel meer rust aan de bal en kwamen we tot de kansen", analyseert Blind over het spel van Ajax.

De Amsterdammers wonnen 'maar' met 2-1, terwijl de verwachting was dat Ajax er wel even overheen ging. Toch maakt de kleine overwinning niets uit voor Blind. "Het liefst wil je met grote cijfers winnen, maar uiteindelijk zijn dit drie punten. Het liefst winnen we met mooi voetbal. Als het in deze fase van de competitie niet lukt, maar je pakt wel de drie punten. Dan moet je daar ook blij mee zijn."

Ihattaren in de bekerfinale

Na afloop kreeg Erik ten Hag ook vragen over zijn mogelijke vertrek naar Manchester United, maar de oefenmeester hield daar zijn mond over. "Ik houd de focus op de bekerfinale en de titelrace." Daarnaast ging het er nog over of Mohamed Ihattaren minuten kan gaan maken in de bekerfinale, maar daar lijkt het niet op. "Ik ben heel blij met zijn ontwikkeling, maar het is nog een lange weg", aldus Ten Hag.