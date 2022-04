Dronken bestuurder rijdt met auto tegen wegwijzer aan en kantelt

Een automobilist is met zijn auto in de vroege ochtend tegen een wegwijzer aangereden vlak bij de afslag naar de ring in Noord. Na de botsing kantelde de auto op zijn kant. Bij het blazen bleek dat de bestuurder van de auto te veel had gedronken.

Het ongeval gebeurde rond 06.00 uur. De bestuurder van de auto reed op de Nieuwe Leeuwarderweg, de N247, richting Broek in Waterland. Ter hoogte van de stoplichten bij de afslag naar de ring reed de man de vluchtheuvel op en reed vervolgens frontaal tegen de wegwijzer aan. De auto raakte door de klap op de linker zijkant terecht.

De politie, twee ambulances en de brandweer kwamen ter plaatse om de bestuurder uit de auto te bevrijden. De politie had een tijd de weg afgezet vanwege het ongeval. Tijdens het blazen via een alcoholtester bleek dat de man een slok te veel op had. De bestuurder is overgebracht naar het ziekenhuis, de politie ging mee met de man om bloed af te nemen. De auto is total loss verklaard en afgesleept door een berger.