In de derde aflevering van CHANG bezoekt Chang Ju Cheung woonbootbewoners in Hong Kong en Amsterdam. De bewoners van Tai O (vissersdorp in een buitenwijk van Hong Kong) leven veelal in woningen op palen boven het water vanwege de sterke stroming. In deze CHANG extra video kom je meer te weten over de bewoners van het vissersdorp Tai O.