Jordanese woning waar vijf miljoen werd gevonden moet dicht

Burgemeester Femke Halsema heeft een woning aan de Egelantiersgracht in de Jordaan gesloten. In de woning werd ongeveer een maand geleden vijf miljoen aan contant geld aangetroffen. Ook lag 98 kilo cocaïne, een vuurwapen, tientallen telefoons en meerdere goederen die gebruikt worden bij de handel in cocaïne.